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РосЗМІ повідомили, що у Києво-Печерській лаврі всі священники заразилися коронавірусом

Неділя, 26 квітня 2020, 17:39
РосЗМІ повідомили, що у Києво-Печерській лаврі всі священники заразилися коронавірусом

Російські ЗМІ пишуть, що у Києво-Печерській лаврі, яка знаходиться у віданні УПЦ МП, коронавірусною інфекцією заразилися всі священники, в тому числі і настоятель.

При цьому у коментарі УП представник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Климент наголосив, що його слова видання "РБК" передало некоректно. 

Джерело: РБК

Деталі: Як пише російський сайт, всі священники Києво-Печерської лаври заразилися коронавірусом, також захворіли монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври. Загалом від 150 до 200 осіб.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку, при цьому троє людей померли.

Нагадаємо:

  • Києво-Печерська лавра з 5 квітня перебуває на карантині після виявлення перших хворих.
  • 12 квітня в Олександрівську лікарню Києва з коронавірусом був госпіталізований настоятель лаври митрополит Павло.
  • У Лаврі помер монах, настоятеля госпіталізовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: церквакоронавірусепідеміяКиїврелігія
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