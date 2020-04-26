Російські ЗМІ пишуть, що у Києво-Печерській лаврі, яка знаходиться у віданні УПЦ МП, коронавірусною інфекцією заразилися всі священники, в тому числі і настоятель.

При цьому у коментарі УП представник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Климент наголосив, що його слова видання "РБК" передало некоректно.

Джерело: РБК

Деталі: Як пише російський сайт, всі священники Києво-Печерської лаври заразилися коронавірусом, також захворіли монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври. Загалом від 150 до 200 осіб.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку, при цьому троє людей померли.

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