У Києво-Печерській лаврі все священики заразилися коронавірусом

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Неділя, 26 квітня 2020, 17:39

У Києво-Печерській лаврі, яка знаходиться у віданні УПЦ МП, коронавірусною інфекцією заразилися всі священики, в тому числі і настоятель.

Джерело: РБК з посиланням на главу інформаційно-просвітницького управління Української православної церкви Московського патріархату митрополита Климента

Деталі: Всі священики Києво-Печерської лаври заразилися коронавірусом, також захворіли монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври. Загалом від 150 до 200 осіб.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку, при цьому троє людей померли.

Києво-Печерська лавра з 5 квітня перебуває на карантині після виявлення перших хворих.

12 квітня в Олександрівську лікарню Києва з коронавірусом був госпіталізований настоятель лаври митрополит Павло.

Климент додав, що митрополита Павла вже виписали з лікарні і він здоровий.

Нагадаємо: У Лаврі помер монах, настоятеля госпіталізовано.

Теми: церква коронавірус епідемія Київ релігія


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