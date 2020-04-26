У МОЗ назвали умову стрімкого зняття карантинних обмежень

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.

Джерело: заява Віктора Ляшка, яку наводить "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо у нас буде стрімке зниження (кількості – ред.) хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап".

Що передувало: Кабінет міністрів України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, за умови заповнення лікарень пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50% і збереження відсотка виявлених випадків захворювання в країні в межах 5% протягом 10 днів, буде запущений п'ятиетапний план виходу країни з карантину.

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Нагадаємо: Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.