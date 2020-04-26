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В Минздраве назвали условие быстрого снятия карантинных ограничений

Воскресенье, 26 апреля 2020, 21:19
В Минздраве назвали условие быстрого снятия карантинных ограничений

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом, Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.

Источник: заявление Виктора Ляшко, которое приводит "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если у нас будет резкое снижение (количества - ред.) больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап".

Что предшествовало: Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода страны из карантина.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

 

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Темы: карантинУкраинакоронавирусМинздрав
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