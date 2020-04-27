Російський вантажний корабель пристикувався до МКС
25 квітня була здійснена стиковка російського вантажного корабля "Прогрес МС-14" з Міжнародною космічною станцією.
Джерело: "Роскосмос"
Дослівно: "Вантажний космічний корабель доставив на МКС 650 кг палива, 46 кілограм стислих газів, а також 1 350 кг різного устаткування і вантажів, включаючи ресурсну апаратуру бортових систем управління та життєзабезпечення, прилади для проведення експериментів, санітарно-гігієнічні матеріали, предмети одягу і медикаменти, 420 літрів води в баках системи дозаправки і стандартні раціони харчування.
Сумарна маса всіх доставлених вантажів склала понад 2,5 тонни".
Деталі: в російському космічному агентстві заявили, що час від старту ракети до стикування з МКС склав 3 години 20 хвилин, "що робить його (космічний корабель - ред.) "найшвидшими" космічним кораблем в історії польотів до МКС".
Що було раніше: Перед запуском російської ракети-носія "Союз-2.1а" висоту орбіти МКС знизили до 419 кілометрів над Землею.
Нагадаємо:
- 25 квітня о 4:51 за київським часом з космодрому Байконур був виконаний пуск ракети-носія "Союз-2.1а" з вантажним кораблем "Прогрес МС-14".