Российский грузовой корабль пристыковался к МКС

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Понедельник, 27 апреля 2020, 00:28

25 апреля была осуществлена стыковка российского грузового корабля "Прогресс МС-14" с Международной космической станцией. 

Источник: "Роскосмос"

Дословно: "Грузовой космический корабль доставил на МКС 650 кг топлива, 46 килограмм сжатых газов, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, 420 литров воды в баках системы дозаправки и стандартные рационы питания. 

Суммарная масса всех доставленных грузов составила более 2,5 тонны".

Детали: в российском космическом агентстве заявили, что время от старта ракеты до стыковки с МКС составило 3 часа 20 минут, "что делает его ( космический корабль - ред. ) самым "быстрым" космическим кораблем в истории полетов к МКС".

Что было ранее: Перед запуском российской ракеты-носителя "Союз-2.1а" высоту орбиты МКС понизили до 419 километров над Землёй.

Российского грузового корабля Российского грузового корабля "Прогресс МС-14"

Напомним: 

  • 25 апреля в 04:51 по киевскому времени с космодрома Байконур был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-14".

Темы: космос Росcия


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