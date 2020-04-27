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Джонсон проведе ранкове засіданні урядової комісії

Понеділок, 27 квітня 2020, 02:57
Джонсон проведе ранкове засіданні урядової комісії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проведе засіданні урядової комісії.

Джерело: BBC

Деталі: За словами його заступника, Джонсон буде головувати на ранковому засіданні урядового "військового кабінету" з питань епідемії коронавіруса.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб, який виконував обов'язки прем'єра під час його відсутності, повідомив, що Джонсон вже "рветься до роботи".

В останній раз прем'єр-міністр Великобританії був присутній на щоденному брифінгу уряду 26 березня.

Що передувало: 12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу. 

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Нагадаємо:

  • Британського прем’єра госпіталізували на початку квітня через 10 днів після позитивного результату тесту на COVID-19.
  • Раніше Джонсон заявив, що завдячує своїм життям співробітникам Національної служби охорони здоров’я.

Теми: коронавірусВелика Британія
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