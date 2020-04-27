Джонсон проведет утреннее заседании правительственной комиссии по коронавирусу

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Понедельник, 27 апреля 2020, 02:57

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет заседании правительственной комиссии по коронавирусу.

Источник: BBC

Детали: По словам его заместителя, Джонсон будет председательствовать на утреннем заседании правительственного "военного кабинета" по вопросам эпидемии коронавируса.

Министр иностранных дел Доминика Рааб, которая выполняла обязанности премьера во время его отсутствия, сказал, что он "рвется к работе".

В последний раз мистер Джонсон присутствовал на ежедневном брифинге правительства 26 марта.

Что предшествовало: 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

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Напомним:

  • Британского премьера госпитализировали в начале апреля через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19.
  • Ранее Джонсон заявил, что благодарит за свою жизнь сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Темы: коронавирус Великобритания


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