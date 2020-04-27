Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет заседании правительственной комиссии по коронавирусу.

Источник: BBC

Детали: По словам его заместителя, Джонсон будет председательствовать на утреннем заседании правительственного "военного кабинета" по вопросам эпидемии коронавируса.

Министр иностранных дел Доминика Рааб, которая выполняла обязанности премьера во время его отсутствия, сказал, что он "рвется к работе".

В последний раз мистер Джонсон присутствовал на ежедневном брифинге правительства 26 марта.

Что предшествовало: 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

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Напомним: