Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет заседании правительственной комиссии.

Источник: BBC

Детали: По словам его заместителя, Джонсон будет председательствовать на утреннем заседании правительственного "военного кабинета" по вопросам эпидемии коронавируса.

Министр иностранных дел Доминик Рааб, который выполнял обязанности премьера во время его отсутствия, сказал, что Джонсон уже "рвется к работе".

В последний раз премьер-министр Великобритании присутствовал на ежедневном брифинге правительства 26 марта.

Что предшествовало: 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

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Напомним: