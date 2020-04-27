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Джонсон проведет утреннее заседании правительственной комиссии.

Понедельник, 27 апреля 2020, 02:57
Джонсон проведет утреннее заседании правительственной комиссии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет заседании правительственной комиссии.

Источник: BBC

Детали: По словам его заместителя, Джонсон будет председательствовать на утреннем заседании правительственного "военного кабинета" по вопросам эпидемии коронавируса.

Министр иностранных дел Доминик Рааб, который выполнял обязанности премьера во время его отсутствия, сказал, что Джонсон уже "рвется к работе".

В последний раз премьер-министр Великобритании присутствовал на ежедневном брифинге правительства 26 марта.

Что предшествовало: 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

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Напомним:

  • Британского премьера госпитализировали в начале апреля через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19.
  • Ранее Джонсон заявил, что благодарит за свою жизнь сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Темы: коронавирусВеликобритания
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