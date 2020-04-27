Заступник Кличка накинувся на патрульних за зауваження – одного госпіталізували

Заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними поліцейськими, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння.

Мер Віталій Кличко вже прийняв щодо Слончака якесь рішення.

Джерело: "Киев Оперативный" і Віталій Кличко у Facebook

Дослівно Киев Оперативный: "Царьки із КМДА начудили із патрульними. Починалось все доволі стандартно: на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль "Mercedes". Причина теж стандартна: водійка на ім‘я Костенко Людмила Василівна (вона ж депутат та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку) забула ввімкнути фари.

По суті, нічого б не було: у 99% випадків за таке правопорушення копи просто дивляться документи, перевіряють по наявних базах, попереджають і відпускають. Мабуть, так би і закінчилося, але збоку від Костенко сидів ще один чинуш – Слончак Володимир Вікторович (він же заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), який вирішив трохи подуркувати перед панянкою, а тому постійно промовляв "та ви знаєте кто ми", "та завтра от вас тут і слєда не будет" і тд.

Так, як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти із авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками. Неадекватного дебошира-заступника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою".

Деталі: Костенко відмовилася від проходження тестів на стан сп’яніння.

Авто забрали на штраф-майданчик.

Слідчо-оперативна група задокументувала цю подію.

Коментар Кличка: "Друзі! Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участі в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально. Дивіться брифінг о 12:00".

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