Заместитель Кличко набросился на патрульных за замечание – один госпитализирован
Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.
Мэр Виталий Кличко уже принял по Слончаку какое-то решение.
Источник: "Киев Оперативный" и Виталий Кличко в Facebook
Дословно "Киев Оперативный": "Царьки с КГГА начудили с патрульными. Начиналось все довольно стандартно: на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль "Mercedes". Причина тоже стандартная: водитель по имени Костенко Людмила Васильевна (она же депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития) забыла включить фары.
По сути, ничего бы не было: в 99% случаев за такое правонарушение копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось бы, но с боку от Костенко сидел еще один чинуш – Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурковать перед барышней, а потому постоянно говорил "и вы знаете кто мы", "и завтра от вас здесь и следа не будет" и тд.
Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой".
Детали: Костенко отказалась от прохождения тестов на состояние опьянения.
Авто забрали на штраф-площадку.
Следственно-оперативная группа задокументировала это событие.
Комментарий Кличко: "Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00".
Предыстория:
- В сентябре 2019 года в Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.
- В пресс-службе КГГА сообщили, что состояние Слончака тяжелое, ему наложили 14 швов на голову.
- Слончак является заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
- До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.
- Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".