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Заместитель Кличко набросился на патрульных за замечание – один госпитализирован

Понедельник, 27 апреля 2020, 08:41
Заместитель Кличко набросился на патрульных за замечание – один госпитализирован

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.

Мэр Виталий Кличко уже принял по Слончаку какое-то решение.

Источник: "Киев Оперативный" и Виталий Кличко в Facebook

Дословно "Киев Оперативный": "Царьки с КГГА начудили с патрульными. Начиналось все довольно стандартно: на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль "Mercedes". Причина тоже стандартная: водитель по имени Костенко Людмила Васильевна (она же депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития) забыла включить фары. 

 

По сути, ничего бы не было: в 99% случаев за такое правонарушение копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось бы, но с боку от Костенко сидел еще один чинуш – Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурковать перед барышней, а потому постоянно говорил "и вы знаете кто мы", "и завтра от вас здесь и следа не будет" и тд. 

 

Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой".

Детали: Костенко отказалась от прохождения тестов на состояние опьянения.

Авто забрали на штраф-площадку.

Следственно-оперативная группа задокументировала это событие.

Комментарий Кличко: "Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00".

Предыстория:

  • В сентябре 2019 года в Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.
  • В пресс-службе КГГА сообщили, что состояние Слончака тяжелое, ему наложили 14 швов на голову.
  • Слончак является заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
  • До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.
  • Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевместная властьВиталий Кличкополиция
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