В армії за добу 6 хворих на COVID-19
За минулу добу у Збройних силах України зареєстрували 6 нових випадків захворювання коронавірусом.
Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону), у Харківській області – 4 військовослужбовці лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування".
Деталі: Загалом станом на 7:00 27 квітня у ЗСУ зафіксували 44 хворих на COVID-19. За період пандемії 18 осіб одужали та двоє – померли.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 361 особа, у 117 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.
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Передісторія:
- За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою, 26 квітня померли від неї 11 осіб, одужали 24 людини.
- Загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.