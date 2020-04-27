В армії за добу 6 хворих на COVID-19

За минулу добу у Збройних силах України зареєстрували 6 нових випадків захворювання коронавірусом.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону), у Харківській області – 4 військовослужбовці лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування".

Деталі: Загалом станом на 7:00 27 квітня у ЗСУ зафіксували 44 хворих на COVID-19. За період пандемії 18 осіб одужали та двоє – померли.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 361 особа, у 117 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

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