В армии за сутки 6 больных COVID-19

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Понедельник, 27 апреля 2020, 10:11

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), в Харьковской области – 4 военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение".

Детали: Всего по состоянию на 7:00 27 апреля в ВСУ зафиксировали 44 больных COVID-19. За период пандемии 18 человек выздоровели и двое – умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 361 человек, у 117 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

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Предыстория:

  • За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.
  • Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус армия Вооруженные силы


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