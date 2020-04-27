В армии за сутки 6 больных COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), в Харьковской области – 4 военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение".

Детали: Всего по состоянию на 7:00 27 апреля в ВСУ зафиксировали 44 больных COVID-19. За период пандемии 18 человек выздоровели и двое – умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 361 человек, у 117 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

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