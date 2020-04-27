Чумак про висновок ТСК по Балаклії: Нащо заплутувати і так не просте розслідування
Колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак висловив здивування щодо оприлюдненого висновку тимчасової слідчої комісії ВР щодо причини вибухів арсеналу у Балаклії на Харківщині у березні 2017 року, оскільки слідство "повністю відкинуло" версію закладеної в землю вибухівки.
Джерело: пост Чумака у Facebook
Пряма мова: "Коли, з подачі одного з керівників підрозділів ДБР та з ініціативи Давіда Арахамії була утворена ця ТСК, я зібрав всю слідчу групу – слідчих СБУ, що розслідують цю справу з самого початку, прокурорів, що здійснюють її процесуальне керівництво, експертів КНДІСЕ, що робили всі офіційні експертизи, і більше трьох годин заслуховував результати розслідування, в тому числі і висновки по кожній версії, які були у слідства. Так от версія "закладок у ґрунт" була повністю відкинута.
Зі всією повагою відношусь до експертів харківського інституту СЕ їм. Бакаріуса, але аж ніяк не розумію навіщо заплутувати і так не просте розслідування".
Деталі: За словами Чумака, зробити багатокілограмові закладки на території арсеналу, щоб це ніхто не помітив неможливо.
Він також додав, що є й інші докази того, що перші вибухи були не з-під ґрунту.
Чумак відзначив, що передзвонив у прокуратуру, щоб запитати, чи там щось змінилося з того часу, але там його запевнили, що "нічого, вони і самі в прострації від цих заяв".
Що було раніше: 26 квітрня тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів підготувала свій перший звіт, з якого випливає, що у Балаклії мав місце підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю, а не атака безпілотника.
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Передісторія:
- У ніч на 23 березня 2017 року почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник. Близько 36 тисяч мешканців міста і довколишніх сіл евакуювали.