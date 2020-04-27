Чумак про висновок ТСК по Балаклії: Нащо заплутувати і так не просте розслідування

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Понеділок, 27 квітня 2020, 12:51

Колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак висловив здивування щодо оприлюдненого висновку тимчасової слідчої комісії ВР щодо причини вибухів арсеналу у Балаклії на Харківщині у березні 2017 року, оскільки слідство "повністю відкинуло" версію закладеної в землю вибухівки.   

Джерело: пост Чумака у Facebook

Пряма мова: "Коли, з подачі одного з керівників підрозділів ДБР та з ініціативи Давіда Арахамії була утворена ця ТСК, я зібрав всю слідчу групу – слідчих СБУ, що розслідують цю справу з самого початку, прокурорів, що здійснюють її процесуальне керівництво, експертів КНДІСЕ, що робили всі офіційні експертизи, і більше трьох годин заслуховував результати розслідування, в тому числі і висновки по кожній версії, які були у слідства. Так от версія "закладок у ґрунт" була повністю відкинута.

Зі всією повагою відношусь до експертів харківського інституту СЕ їм. Бакаріуса, але аж ніяк не розумію навіщо заплутувати і так не просте розслідування".

Деталі: За словами Чумака, зробити багатокілограмові закладки на території арсеналу, щоб це ніхто не помітив неможливо.

Він також додав, що є й інші докази того, що перші вибухи були не з-під ґрунту.

Чумак відзначив, що передзвонив у прокуратуру, щоб запитати, чи там щось змінилося з того часу, але там його запевнили, що "нічого, вони і самі в прострації від цих заяв".

Що було раніше: 26 квітрня тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів підготувала свій перший звіт, з якого випливає, що у Балаклії мав місце підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю, а не атака безпілотника.

Знати більше: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

Передісторія:

Українська правда
Теми: вибух Харківська область армія


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