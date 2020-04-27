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Чумак о заключении ВСК по Балаклее: Зачем запутывать и так не простое расследование

Понедельник, 27 апреля 2020, 12:51
Чумак о заключении ВСК по Балаклее: Зачем запутывать и так не простое расследование

Бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак выразил удивление относительно обнародованного вывода временной следственной комиссии ВР по причине взрывов арсенала в Балаклее на Харьковщине в марте 2017 года, поскольку следствие "полностью откинуло" версию заложенной в землю взрывчатки.

Источник: пост Чумака в Facebook

Прямая речь: "Когда с подачи одного из руководителей подразделений ГБР и по инициативе Давида Арахамии была образована эта ВСК, я собрал всю следственную группу – следователей СБУ, расследующих это дело с самого начала, прокуроров, осуществляющих ее процессуальное руководство, экспертов КНИИСЭ, которые делали все официальные экспертизы, и более трех часов заслушал результаты расследования, в том числе и выводы по каждой версии, которые были у следствия. Так вот версия "закладок в почву" была полностью отвергнута.

Со всем уважением отношусь к экспертам харьковского института СЭ им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю зачем запутывать и так не простое расследование".

Детали: По словам Чумака, сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно.

Он также добавил, что есть и другие доказательства того, что первые взрывы были не из-под земли.

Чумак отметил, что перезвонил в прокуратуру, чтобы спросить, изменилось ли там что-то с тех пор, но там его заверили, что "ничего, они и сами в прострации от этих заявлений".

Что было раньше: Временная следственная комиссия ВР по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов подготовила свой первый отчет, из которого следует, что в Балаклее имел место подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю, а не атака беспилотника.

Знать больше: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

Предыстория:

Украинская правда
Темы: взрывХарьковская областьармия
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