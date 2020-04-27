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Окупанти поранили двох бійців ООС

Понеділок, 27 квітня 2020, 13:59
Окупанти поранили двох бійців ООС

Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Південного та Кримського, внаслідок обстрілів поранили двох військовослужбовців.

Джерело: пресслужба Об’єднаних сил

Дослівно: "Біля населеного пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав осколкове поранення.

Також, неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети".

Деталі: Військовим надали медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

Військові ООС дали відповідь бойовикам, використовуючи наявні вогневі засоби. Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо: 

  • За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов’язання щодо припинення вогню. ОС вживали заходи щодо збереження життя військовослужбовців та цивільного населення. Втрати противника уточнюються.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСЗбройні силиДонбасвійна
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