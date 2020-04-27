Оккупанты ранили двух бойцов ООС
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Понедельник, 27 апреля 2020, 13:59
Боевики обстреляли позиции Объединенных сил у Пивденного и Крымского, в результате обстрелов ранили двух военнослужащих.
Источник: пресс-служба Объединенных сил
Дословно: "У населенного пункта Пивденне противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.
Также, недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы".
Детали: Военным оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
Военные ООС дали ответ боевикам, используя имеющиеся огневые средства. Потери оккупантов уточняются.
Напомним:
- За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня. ОС принимали меры по сохранению жизни военнослужащих и гражданского населения. Потери противника уточняются.
Украинская правда
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