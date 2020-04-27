Оккупанты ранили двух бойцов ООС

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил у Пивденного и Крымского, в результате обстрелов ранили двух военнослужащих.

Источник: пресс-служба Объединенных сил

Дословно: "У населенного пункта Пивденне противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.

Также, недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы".

Детали: Военным оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

Военные ООС дали ответ боевикам, используя имеющиеся огневые средства. Потери оккупантов уточняются.

Напомним: