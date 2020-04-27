Японія заборонить в'їзд українцям і громадянам ще 13 країн

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що країна заборонить в'їзд іноземних громадян з 14 країн, включаючи Україну, Росію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, щоб стримати поширення коронавірусу.

Джерело: Kyodo

Дослівно: "Інші країни, занесені в чорний список, - це Антигуа і Барбуда, Барбадос, Білорусь, Джібуті, Домініканська Республіка, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Кітс і Невіс.

Міністерство закордонних справ минулого тижня попередило японських громадян про будь-які поїздки в ці країни".

Деталі: Таким чином, загальне число країн і регіонів, охоплених забороною на в'їзд до Японії, досягло 87, включаючи Китай, Південну Корею, Сполучені Штати і всю Європу.

Відзначається, що суворі заходи прикордонного контролю завдали Японії потужного удару по економіці.

Японські громадяни можуть в'їжджати в країну, але вони повинні проходити обстеження на коронавірус і самоізолюватись на 2 тижні.

Також Японія призупинила видачу віз в більш ніж в 170 країнах до кінця травня.

Громадяни країн, які уклали з Японією безвіз, також не зможуть скористатися цим привілеєм протягом карантину.

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