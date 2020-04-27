Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія заборонить в'їзд українцям і громадянам ще 13 країн

Понеділок, 27 квітня 2020, 14:42
Японія заборонить в'їзд українцям і громадянам ще 13 країн

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що країна заборонить в'їзд іноземних громадян з 14 країн, включаючи Україну, Росію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, щоб стримати поширення коронавірусу.

Джерело: Kyodo

Дослівно: "Інші країни, занесені в чорний список, - це Антигуа і Барбуда, Барбадос, Білорусь, Джібуті, Домініканська Республіка, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Кітс і Невіс.

Міністерство закордонних справ минулого тижня попередило японських громадян про будь-які поїздки в ці країни".

Деталі: Таким чином, загальне число країн і регіонів, охоплених забороною на в'їзд до Японії, досягло 87, включаючи Китай, Південну Корею, Сполучені Штати і всю Європу.

Відзначається, що суворі заходи прикордонного контролю завдали Японії потужного удару по економіці.

Японські громадяни можуть в'їжджати в країну, але вони повинні проходити обстеження на коронавірус і самоізолюватись на 2 тижні.

Також Японія призупинила видачу віз в більш ніж в 170 країнах до кінця травня.

Громадяни країн, які уклали з Японією безвіз, також не зможуть скористатися цим привілеєм протягом карантину.

Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯпоніякарантинкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
Японія
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу
Останні новини
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
Усі новини...
Реклама: