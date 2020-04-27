Япония запретит въезд украинцам и гражданам еще 13 стран

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Понедельник, 27 апреля 2020, 14:42

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна будет запрещать въезд иностранным гражданам из 14 стран, включая Украину, Россию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Источник: Kyodo 

Дословно: "Другие страны, занесенные в черный список, - это Антигуа и Барбуда, Барбадос, Беларусь, Джибути, Доминиканская Республика, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Китс и Невис.

Министерство иностранных дел на прошлой неделе предупредило японских граждан о любых поездках в эти страны".

Детали: Таким образом, общее число стран и регионов, охваченных запретом на въезд в Японию, достигло 87, включая Китай, Южную Корею, Соединенные Штаты и всю Европу.

Отмечается, что строгие меры пограничного контроля нанесли Японии мощный удар по экономике.

Японские граждане могут въезжать в страну, но они должны проходить обследование на коронавирус и самоизолироваться на 2 недели.

Также Япония приостановила выдачу виз в более чем в 170 странах до конца мая.

Граждане стран, заключивших с Японией безвиз, не смогут воспользоваться этой привилегией в течение карантина.

Напомним: 

  • Олимпийские игры 2020 года в Японском Токио перенесли на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Украинская правда
Темы: Япония карантин коронавирус Covid-2019


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