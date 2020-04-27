Япония запретит въезд украинцам и гражданам еще 13 стран
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна будет запрещать въезд иностранным гражданам из 14 стран, включая Украину, Россию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Источник: Kyodo
Дословно: "Другие страны, занесенные в черный список, - это Антигуа и Барбуда, Барбадос, Беларусь, Джибути, Доминиканская Республика, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Китс и Невис.
Министерство иностранных дел на прошлой неделе предупредило японских граждан о любых поездках в эти страны".
Детали: Таким образом, общее число стран и регионов, охваченных запретом на въезд в Японию, достигло 87, включая Китай, Южную Корею, Соединенные Штаты и всю Европу.
Отмечается, что строгие меры пограничного контроля нанесли Японии мощный удар по экономике.
Японские граждане могут въезжать в страну, но они должны проходить обследование на коронавирус и самоизолироваться на 2 недели.
Также Япония приостановила выдачу виз в более чем в 170 странах до конца мая.
Граждане стран, заключивших с Японией безвиз, не смогут воспользоваться этой привилегией в течение карантина.
Напомним:
- Олимпийские игры 2020 года в Японском Токио перенесли на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.