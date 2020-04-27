США заявили, що слідкують за Кабміном після звільнення Нефьодова і Верланова

Посольство США в Україні заявило, що слідкує за процесом призначення нових керівників у митницю і податкову службу.

Джерело: Твіттер посольства США в Україні

Дослівно: "ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінеті міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах.

Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери".

Що цьому передувало: