США заявили, що слідкують за Кабміном після звільнення Нефьодова і Верланова
Понеділок, 27 квітня 2020, 16:52
Посольство США в Україні заявило, що слідкує за процесом призначення нових керівників у митницю і податкову службу.
Джерело: Твіттер посольства США в Україні
Дослівно: "ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінеті міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах.
Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери".
Що цьому передувало:
- 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
- Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
- Верланов вважає, що його звільнення є нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".
- Нефьодов сказав, що звільнення стало сюрпризом для багатьох міністрів.