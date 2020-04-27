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США заявили, что следят за Кабмином после увольнения Нефедова и Верланова

Понедельник, 27 апреля 2020, 16:52
США заявили, что следят за Кабмином после увольнения Нефедова и Верланова

Посольство США в Украине заявило, что следит за процессом назначения новых руководителей в таможню и налоговую службу.

Источник: Твиттер посольства США в Украине

Дословно: "ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинете министров Украины лиц в таможенной и налоговой службах.

Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, основанные на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры".

Что этому предшествовало:

  • 24 апреля Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
  • Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.
  • Верланов считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".
  • Нефедов сказал, что отставка стала сюрпризом для многих министров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровСШАтаможняналоги
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