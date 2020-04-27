США заявили, что следят за Кабмином после увольнения Нефедова и Верланова

Посольство США в Украине заявило, что следит за процессом назначения новых руководителей в таможню и налоговую службу.

Источник: Твиттер посольства США в Украине

Дословно: "ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинете министров Украины лиц в таможенной и налоговой службах.

Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, основанные на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры".

Что этому предшествовало: