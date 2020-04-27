Кабмін зможе повертатися до жорсткого карантину після послаблення  

Уряд України в разі збільшення кількості захворілих на корона вірусну інфекцію після послаблення карантину буде повертатися до жорсткіших обмежень.

Джерело: Facebook-сторінка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова Шмигаля: "Минулого тижня ми презентували дорожню карту виходу країни з карантину. Сподіваємося, що стартова точка настане 11 травня".

"Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання. Тобто, якщо уряд бачитиме, що кількість захворілих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу. Водночас, якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені".

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Що цьому передувало: