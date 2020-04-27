Кабмин сможет возвращаться к жесткому карантину после ослабления

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Понедельник, 27 апреля 2020, 18:16

Правительство Украины в случае увеличения количества заболевших корона вирусную инфекцию после ослабления карантина будет возвращаться к более жестким ограничениям.

Источник: Facebook-страница премьер-министра Дениса Шмыгаля 

Прямая речь Шмыгаля: "На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая".

"Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены".

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Что этому предшествовало:

  • В воскресенье заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом, Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертого.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров карантин


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