Кабмин сможет возвращаться к жесткому карантину после ослабления

Правительство Украины в случае увеличения количества заболевших корона вирусную инфекцию после ослабления карантина будет возвращаться к более жестким ограничениям.

Источник: Facebook-страница премьер-министра Дениса Шмыгаля

Прямая речь Шмыгаля: "На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая".

"Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены".

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