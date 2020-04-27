Всі захворілі на коронавірус лікарі у Львові отримають по 20 тисяч гривень
Львів виділить зі свого бюджету по 20 тисяч гривень місцевим лікарям, що захворіли на коронавірус.
Джерело: Твіттер мера Львова Андрія Садового
Пряма мова Садового: "У Львові 27 медичних працівників захворіли на коронавірус.
Сьогодні підписав розпорядження, щоб кожен з них отримав по 20 тисяч гривень. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які рятують наше життя".
Що цьому передувало:
Однією із ймовірних причин масового зараження українських медиків у МОЗ називають неправильне користування засобами індивідуального захисту.
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Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.