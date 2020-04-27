Все заболевшие на коронавирус врачи во Львове получат по 20 тысяч гривен

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Понедельник, 27 апреля 2020, 19:06

Львов выделит из своего бюджета по 20 тысяч гривен местным врачам, заболевшим коронавирусом.

Источник: Твиттер мэра Львова Андрея Садового

Прямая речь Садового: "Во Львове 27 медицинских работников заболели коронавирусом. Сегодня подписал распоряжение, чтобы каждый из них получил по 20 000 гривен. Это самое малое, что мы можем сделать для людей, которые спасают нашу жизнь".

Что этому предшествовало:

Одной из вероятных причин массового заражения украинских медиков в Минздраве называют неправильное пользование средствами индивидуальной защиты.

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По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден у 1749 медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.

Украинская правда
Темы: Львов коронавирус


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