1 покупатель на 10м и проверка температуры: МОЗ опубликовал требования для работы рынков

Продовольственные рынки будут работать при наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах на рынок будет осуществляться температурный скрининг.

Источник: Facebook-страница Степанова

Прямая речь Степанова: "На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос восстановления продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление.

Для того, чтобы это было безопасно, Минздрава и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков".

Детали: Он опубликовал инфографику с требованиями, при которых будут работать продовольственные рынки.

Что этому предшествовало: В понедельник стало известно, что Кабинет министров позволит работать ряде продовольственных рынков - решение планируют рассмотреть 29 апреля.