У Шмигаля кажуть, що відкриють частину продуктових ринків

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Понеділок, 27 квітня 2020, 13:29

Кабінет міністрів дозволить працювати низці продовольчих ринків – рішення планують розглянути 29 квітня.

Джерело: пресслужба уряду

Дослівно: "Уряд дозволить працювати низці продовольчих ринків.

29 квітня на своєму черговому засідання Кабінет міністрів розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків".  

Деталі: Повідомляється, що про відкриття ринків прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час наради з президентом 27 квітня.

За словами прем’єра, це стало можливим завдяки тому, що Мінздоров’я та Мінекономіки розробили "чіткі критерії роботи та алгоритм контролю".

Планується відкрити 281 продовольчий ринок по всій території України, але з дотриманням жорстких санітарних норм, за порушення яких будуть суворо карати аж до закриття ринку на певний період.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів коронавірус торгівля карантин їжа


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