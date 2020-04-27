Засідання ТКГ щодо Донбасу проведуть в середині травня – ЗМІ

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, очікується 14 травня.

Джерело: інформоване джерело виданню "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За кілька днів до засідання традиційно проведуть засідання декількох робочих підгруп. Засідання через коронавірус відбудеться в режимі онлайн.

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Нагадаємо: Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ 23 березня відбувалася у форматі відеоконференції.