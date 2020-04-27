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Заседание ТКГ по Донбассу проведут в середине мая – СМИ

Понедельник, 27 апреля 2020, 23:05
Заседание ТКГ по Донбассу проведут в середине мая – СМИ

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидается 14 мая.

Источник: информированный источник изданию "Интерфакс-Украина"

Детали: За несколько дней до заседания традиционно проведут заседание нескольких рабочих подгрупп.

Заседание из-за коронавируса пройдут в режиме онлайн.

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Напомним: Из-за карантина и распространения коронавируса встреча ТКГ 23 марта проходила в формате видеоконференции.

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Темы: Донбасс
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