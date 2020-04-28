За кордоном COVID-19 хворіють 162 українця — МЗС
Вівторок, 28 квітня 2020, 01:01
За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 162 українця.
Джерело: МЗС
Деталі: Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.
Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 45 українця.
Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
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Нагадаємо:
- Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.