За рубежом COVID-19 болеют 162 украинца — МИД

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Вторник, 28 апреля 2020, 01:01

За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 162 украинца.

Источник: МИД

Детали: Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.

Всего с коронавируса за рубежом выздоровели 45 украинцев.

Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним:

Темы: карантин коронавирус


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