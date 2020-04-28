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Кількість заражень COVID-19 продовжує зменшуватися

Вівторок, 28 квітня 2020, 04:25
Кількість заражень COVID-19 продовжує зменшуватися

За минулу добу у світі діагностували 69 746 випадків захворювання на коронавірус. Це на 5 000 випадків менше ніж 26 квітня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 27 квітня у світі діагностували 69 746 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 23 196, Франції 17 164, Туреччині 4801, Великій Британії 4617, Іспанії 4289 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що було раніше: Глава ВООЗ запевняє, що пандемія завершиться нескоро. Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна зростанням числа інфікованих коронавірусом COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • У світі з 3 058 552 випадків захворювання 919 727 осіб одужала і 211 177 померли від ускладнень, викликаних хворобою.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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