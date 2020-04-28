Количество заражений COVID-19 продолжает уменьшаться

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Вторник, 28 апреля 2020, 04:25

За минувшие сутки в мире диагностировали 69746 случаев заболевания коронавирус. Это на 5000 случаев меньше чем 26 апреля.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 27 апреля в мире диагностировали 69746 заражений COVID-19.

В частности, в США 23196, Франции 17164, Турции 4801, Великобритании 4617, Испании 4289 новых случаев заболевания коронавирус.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что было раньше: Глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

Напомним:

  • В мире с 3 058 552 случаев заболевания 919 727 человек выздоровела и 211 177 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус


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