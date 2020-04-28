Трамп заявив, що "ніколи навіть не думав" про зміну дати виборів

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Вівторок, 28 квітня 2020, 05:00

Президент США Дональд Трамп заявив, що "ніколи навіть не думав" про зміну дати майбутніх президентських виборів.

Джерело: The White House

Пряма мова: "Я ніколи не думав про зміну дати виборів. 3 листопада. Гарне число".

Що було раніше: претендент на пост президента США від Демократичної партії Джозеф Байден раніше заявив, що Дональд Трамп "спробує якось скасувати вибори, придумати якесь обґрунтування, чому вони не можуть бути проведені".

Довідка: президент США не може в односторонньому порядку змінити дату виборів. У разі такої необхідності Конгрес повинен схвалити цей крок.

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Теми: Трамп вибори США


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