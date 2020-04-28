Трамп заявил, что "никогда даже не думал" об изменении даты выборов
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Вторник, 28 апреля 2020, 05:00
Президент США Дональд Трамп заявил, что "никогда даже не думал" об изменении даты предстоящих президентских выборов.
Источник: The White House
Прямая речь: "Я никогда не думал об изменении даты выборов. 3 ноября. Хорошее число".
Что было ранее: Претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден ранее заявил, что Дональд Трамп "попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены".
Справка: президент США не может в одностороннем порядке изменить дату выборов. В случае такой необходимости Конгресс должен одобрить этот шаг.
Нагадаємо:
- Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.
- Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.
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