Трамп заявил, что "никогда даже не думал" об изменении даты выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что "никогда даже не думал" об изменении даты предстоящих президентских выборов.

Источник: The White House

Прямая речь: "Я никогда не думал об изменении даты выборов. 3 ноября. Хорошее число".

Что было ранее: Претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден ранее заявил, что Дональд Трамп "попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены".

Справка: президент США не может в одностороннем порядке изменить дату выборов. В случае такой необходимости Конгресс должен одобрить этот шаг.

Нагадаємо:

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.

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