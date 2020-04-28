Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявил, что "никогда даже не думал" об изменении даты выборов

Вторник, 28 апреля 2020, 05:00
Трамп заявил, что никогда даже не думал об изменении даты выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что "никогда даже не думал" об изменении даты предстоящих президентских выборов.

Источник: The White House

Прямая речь: "Я никогда не думал об изменении даты выборов. 3 ноября. Хорошее число".

Что было ранее: Претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден ранее заявил, что Дональд Трамп "попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены".

Справка: президент США не может в одностороннем порядке изменить дату выборов. В случае такой необходимости Конгресс должен одобрить этот шаг. 

Нагадаємо:

Читайте також: 

"Суперповернення Байдена: як один день перекроїв вибори у США".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампвиборыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: