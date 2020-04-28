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За минулу добу українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили — ООС

Вівторок, 28 квітня 2020, 07:13
За минулу добу українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили — ООС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації дев’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.Українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 27 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

Дослівно: "Наші військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції й надалі будуть, за допомогою наявних вогневих засобів, оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили".

Деталі: Від початку доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції.По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на COVID-19 серед особового складу ОС не зафіксовано.

Теми: ООСРосіявійна
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