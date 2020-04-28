За минувшие сутки украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили — ООС

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

Источник: штаб ООС

Детали: 27 апреля противник применил против украинских воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Дословно: "Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут с помощью имеющихся огневых средств, оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили".

Детали: С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинские позиции.По защитника Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава ОС не зафиксировано.