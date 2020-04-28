Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За минувшие сутки украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили — ООС

Вторник, 28 апреля 2020, 07:13
За минувшие сутки украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили — ООС

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

Источник: штаб ООС

Детали: 27 апреля противник применил против украинских воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Дословно: "Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут с помощью имеющихся огневых средств, оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили".

Детали: С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинские позиции.По защитника Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава ОС не зафиксировано.

Темы: ООСРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: