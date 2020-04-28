У Росії хочуть ввести обов'язкову реєстрацію смартфонів

З 1 липня 2021 року в Росії можуть ввести обов'язкову реєстрацію мобільних телефонів за заводським номером (IMEI).

Джерело: "Коммерсант" з посиланням на доопрацьований законопроект групи членів Ради федерації

Дослівно: "Платна реєстрація всіх мобільних пристроїв, що працюють в мережах стільникових операторів, за міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання IMEI може початися з Росії з 1 липня 2021 року".

Деталі: Передбачається, що це допоможе боротися з крадіжками і обмежити в інтересах офіційних дистриб'юторів непрямі поставки смартфонів.

Платною процедура буде тільки для нових пристроїв. Але вимога пошириться в тому числі на громадян, які привозять смартфони з-за кордону самостійно.

У першій версії законопроекту встановлювалася плата за реєстрацію не більше 100 руб, але нова передбачає, що порядок і розмір плати буде встановлювати уряд.

Пристрої, які будуть використовуватися в Росії на момент вступу закону в силу, можна буде зареєструвати безкоштовно.

Крім того, під дію регулювання не потраплять смартфони та інші пристрої з сім-картами, закуплені для державних і муніципальних потреб.

Мобільні оператори зможуть блокувати обладнання, яке не пройде реєстрацію або матиме номер, який збігається з іншим IMEI.

Також з 1 січня 2024 року вони зможуть почати блокування втрачених або вкрадених пристроїв.

Зараз проект проходить фінальне узгодження в адміністрації президента, після цього його можуть внести в Держдуму.