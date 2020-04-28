В России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов

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Вторник, 28 апреля 2020, 09:17

С 1 июля 2021 года в России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI).

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на доработанный законопроект группы членов Совета федерации

Дословно: "Платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с России с 1 июля 2021 года".

Детали: Предполагается, что это поможет бороться с кражами и ограничить в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки смартфонов.

Платной процедура будет только для новых устройств. Но требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно.

В первой версии законопроекта устанавливалась плата за регистрацию не более 100 руб, но новая предполагает, что порядок и размер платы будет устанавливать правительство.

Устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления закона в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно.  

Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд.

Мобильные операторы смогут блокировать оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI.

Также с 1 января 2024 года они смогут начать блокировку потерянных или украденных устройств.

Сейчас проект проходит финальное согласование в администрации президента, после этого его могут внести в Госдуму.

Темы: Росcия мобильная связь законодательство


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