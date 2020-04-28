Количество новых случаев COVID-19 в Украине снова превысило 400, за сутки 19 умерли
За последние сутки, 27 апреля, в Украине зафиксирован 401 новый случай заболевания коронавирусом, 19 больных умерли, 128 пациентов выздоровели от COVID-19.
Источник: Минздрав, Центр общественного здоровья по состоянию на 9 утра 28 апреля
Детали: Всего в Украине уже 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (у 639 детей и 1843 медиков), зафиксировано 239 летальных случая (132 мужчины и 107 женщин), 992 пациента выздоровели (из них 209 медработников).
На амбулаторном лечении дома находятся 6430 пациентов, из них 1532 медработников.
В госпитализации нуждались 2980 человек, из них 311 медиков.
На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
Всего в Украине исследовано 98719 образцов методом ПЦР.
В целом случаи подтверждены:
Винницкая обл. – 406 случаев (92 выздоровели)
Волынская обл. – 260 случая (52 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 318 случаев (16 выздоровели)
Донецкая обл. – 52 случая (10 выздоровели)
Житомирская обл. – 354 случая (16 выздоровели)
Закарпатская обл. – 387 случаев (33 выздоровели)
Запорожская обл. – 208 случаев (44 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 783 случая (72 выздоровели)
г. Киев – 1298 случаев (64 выздоровели)
Киевская обл. – 604 случая (63 выздоровели)
Кировоградская обл. – 356 случаев (61 выздоровел)
Львовская обл. – 371 случай (58 выздоровели)
Луганская обл. – 32 случая (3 выздоровели)
Николаевская обл. – 116 случаев (3 выздоровели)
Одесская обл. – 248 случаев (12 выздоровели)
Полтавская обл. – 180 случаев (20 выздоровели)
Ровенская обл. – 553 случая (46 выздоровели)
Сумская обл. – 95 случаев (54 выздоровели)
Тернопольская обл. – 664 случая (74 выздоровели)
Харьковская обл. – 221 случай (17 выздоровели)
Херсонская обл. – 88 случаев (26 выздоровели)
Хмельницкая обл. – 72 случая (18 выздоровели)
Черкасская обл. – 276 случаев (55 выздоровели)
Черновицкая обл. – 1429 случаев (79 выздоровели)
Черниговская обл. – 39 случаев (4 выздоровели).