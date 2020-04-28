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Трамп думає, як покарати Китай за коронавірус

Вівторок, 28 квітня 2020, 10:08
Трамп думає, як покарати Китай за коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка розглядає декілька можливих "варіантів" відповідальності Китаю за пандемію коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому Домі

Трамп у відповідь на питання, чи готові США за прикладом Німеччини, що нібито виставила Пекіну рахунок за спалах COVID-19, висунути претензії до влади Китаю: "Ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не прийняли остаточного рішення".

Деталі: За словами президента США, наразі триває "серйозне розслідування" поведінки китайської влади під час першого спалаху епідемії коронавірусу в місті Ухань.

Трамп вважає, що тоді "можна було зупинити хворобу", запобігши її поширенню світом.

Передісторія:

  • США наразі є найбільш ураженою COVID-19 державою світу. Загалом на ранок 28 квітня там зафіксовано більше 1 мільйона випадків зараження.
  • Водночас у Китаї хвороба вже практично вщухла, а місто Ухань, де фіксували перший спалах COVID-19, уже розблоковано.  
  • За минулу добу у світі діагностували 69 746 випадків захворювання на коронавірус. Це на 5 000 випадків менше ніж 26 квітня.

Теми: СШАКитайкоронавірусCovid-2019
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