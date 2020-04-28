Трамп думає, як покарати Китай за коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка розглядає декілька можливих "варіантів" відповідальності Китаю за пандемію коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому Домі

Трамп у відповідь на питання, чи готові США за прикладом Німеччини, що нібито виставила Пекіну рахунок за спалах COVID-19, висунути претензії до влади Китаю: "Ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не прийняли остаточного рішення".

Деталі: За словами президента США, наразі триває "серйозне розслідування" поведінки китайської влади під час першого спалаху епідемії коронавірусу в місті Ухань.

Трамп вважає, що тоді "можна було зупинити хворобу", запобігши її поширенню світом.

Передісторія: