Трамп думає, як покарати Китай за коронавірус

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Вівторок, 28 квітня 2020, 10:08

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка розглядає декілька можливих "варіантів" відповідальності Китаю за пандемію коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому Домі

Трамп у відповідь на питання, чи готові США за прикладом Німеччини, що нібито виставила Пекіну рахунок за спалах COVID-19, висунути претензії до влади Китаю: "Ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не прийняли остаточного рішення".

Деталі: За словами президента США, наразі триває "серйозне розслідування" поведінки китайської влади під час першого спалаху епідемії коронавірусу в місті Ухань.

Трамп вважає, що тоді "можна було зупинити хворобу", запобігши її поширенню світом.

Передісторія:

  • США наразі є найбільш ураженою COVID-19 державою світу. Загалом на ранок 28 квітня там зафіксовано більше 1 мільйона випадків зараження.
  • Водночас у Китаї хвороба вже практично вщухла, а місто Ухань, де фіксували перший спалах COVID-19, уже розблоковано.  
  • За минулу добу у світі діагностували 69 746 випадків захворювання на коронавірус. Це на 5 000 випадків менше ніж 26 квітня.

Теми: США Китай коронавірус Covid-2019


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