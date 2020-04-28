Трамп думает, как наказать Китай за коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка рассматривает несколько возможных "вариантов" ответственности Китая за пандемию коронавируса.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом Доме

Трамп в ответ на вопрос, готовы ли США по примеру Германии, которая якобы выставила Пекину счет за вспышку COVID-19, предъявить претензии к властям Китая: "Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения".

Детали: По словам президента США, сейчас идет "серьезное расследование" поведения китайских властей во время первой вспышки эпидемии коронавируса в городе Ухань.

Трамп считает, что тогда "можно было остановить болезнь", предотвратив ее распространение по миру.

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