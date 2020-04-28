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Трамп думает, как наказать Китай за коронавирус

Вторник, 28 апреля 2020, 10:08
Трамп думает, как наказать Китай за коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка рассматривает несколько возможных "вариантов" ответственности Китая за пандемию коронавируса.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом Доме

Трамп в ответ на вопрос, готовы ли США по примеру Германии, которая якобы выставила Пекину счет за вспышку COVID-19, предъявить претензии к властям Китая: "Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения".

Детали: По словам президента США, сейчас идет "серьезное расследование" поведения китайских властей во время первой вспышки эпидемии коронавируса в городе Ухань.

Трамп считает, что тогда "можно было остановить болезнь", предотвратив ее распространение по миру.

Предыстория:

  • США сейчас являются наиболее пораженным COVID-19 государством мира. Всего на утро 28 апреля там зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения.
  • В то же время в Китае болезнь уже практически утихла, а город Ухань, где фиксировали первую вспышку COVID-19, уже разблокирован.
  • За минувшие сутки в мире диагностировали 69746 случаев заболевания коронавирус. Это на 5000 случаев меньше чем 26 апреля.

Темы: СШАКитайкоронавирусCovid-2019
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