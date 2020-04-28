Коронавірус продовжує розповсюджуватись у Збройних силах

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Вівторок, 28 квітня 2020, 10:43

У Збройних Силах України минулої доби на Covid-19 захворіли ще 9 осіб, загальна чисельність заражених коронавірусом в армії наразі складає 53 людини.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, 6 випадків COVID-19 виявили у Харківській області 27 квітня, на ранок хворобу облікували ще у 3-х осіб (Львівська область – 1 особа, Тернопільська – 2 особи).  Троє останніх знаходяться на самоізоляції, під наглядом медичної служби. Симптоми захворювання відсутні.

За період пандемії в ЗСУ одужали 18 осіб та було 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 367 особи. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 149 особи.

Дослівно: "Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом".

Передісторія: Попередньої доби в армії виявили 6 нових випадків COVID-19.

Українська правда
Теми: Збройні сили коронавірус епідемія


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