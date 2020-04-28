Коронавирус продолжает распространяться в Вооруженных силах

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Вторник, 28 апреля 2020, 10:43

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки Covid-19 заболели еще 9 человек, общая численность зараженных коронавирусом в армии сейчас составляет 53 человека.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Детали: Согласно сообщению, 6 случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской области 27 апреля, утром болезнь выявили еще у 3-х человек (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека). Трое последних находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют.

За период пандемии в ВСУ выздоровели 18 человек и было 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 367 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 149 человек.

Дословно: "Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе".

Предыстория: За предыдущие сутки в армии обнаружили 6 новых случаев COVID-19.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы коронавирус эпидемия


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