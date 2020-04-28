Олімпійські ігри в Токіо, перенесені з 2020 року на літо 2021 року через поширення нового коронавірусу, буде скасовано, якщо на той час пандемію не буде взято під контроль.

Джерело: голова японського оргкомітету "Олімпійських ігор-2020" Йосіро Морі в інтерв'ю спортивній газеті "Nikkan Sports", AFP

Деталі: За словами Морі, якщо пандемія ще триватиме, "тоді Ігри повинні бути скасовані".

Можливість подальшої відстрочки Олімпіади до 2022 року голова оргкомітету категорично відкинув.

Раніше Морі вже говорив, що "думаючи як про спортсменів, так і про проблеми організації, технічно складно відкласти змагання на два роки".

Нагадавши, що Олімпійські ігри були скасовані лише під час війни, він порівняв боротьбу проти COVID-19 із "битвою проти невидимого ворога".

Пряма мова Морі: "Ми організуємо Ігри у мирі наступного року – якщо вірус буде стримано. Це ставка, зроблена людством".

Інші подробиці: Президент Японської медичної асоціації Йосітака Йококура на брифінгу у вівторок заявив, що провести Ігри буде "надзвичайно складно", якщо до того часу не буде вакцини: "Я не кажу, що вони не повинні відбутися, але це буде надзвичайно складно".

Фахівець із інфекційних захворювань Університету Кобе (захід) Кентаро Івата тиждень тому зробив песимістичний прогноз: "Щиро кажучи, я не думаю, що в наступному році Олімпіада відбудеться".

Цьому передувало: Японія та Міжнародний олімпійський комітет у кінці березня вирішили відкласти Олімпійські ігри на рік під тиском спортсменів і спортивних асоціацій із різних країн на тлі пандемії коронавірусу Sars CoV 2.

Відстрочка Ігор становить величезну логістичну проблему для організаторів і тягне за собою додаткові витрати.