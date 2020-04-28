Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 года на лето 2021 года из-за распространения нового коронавируса, будут отменены, если к тому времени пандемия не будет взята под контроль.

Источник: глава японского оргкомитета "Олимпийских игр-2020" Ёсиро Мори в интервью спортивной газете "Nikkan Sports", AFP

Детали: По словам Мори, если пандемия еще будет продолжаться, "тогда Игры должны быть отменены".

Возможность дальнейшей отсрочки Олимпиады до 2022 года глава оргкомитета категорически отверг.

Ранее Мори уже говорил, что "думая как о спортсменах, так и о проблемах организации, технически сложно отложить соревнование на два года".

Напоминая, что Олимпийские игры были отменены только во время войны, он сравнил борьбу против COVID-19 с "битвой против невидимого врага".

Прямая речь Мори: "Мы организуем Игры в мире в следующем году – если вирус будет сдержан. Это ставка, сделанная человечеством".

Другие подробности: Президент Японской медицинской ассоциации Ёситаке Йококура на брифинге во вторник заявил, что провести Игры будет "чрезвычайно сложно", если к тому времени не будет вакцины: "Я не говорю, что они не должны состояться, но это будет чрезвычайно сложно".

Специалист по инфекционным заболеваниям Университета Кобе (запад) Кентаро Ивата неделю назад сделал пессимистичный прогноз: "Честно говоря, я не думаю, что в следующем году Олимпиада состоится".

Этому предшествовало: Япония и Международный олимпийский комитет в конце марта решили отложить Олимпийские игры на год под давлением спортсменов и спортивных ассоциаций из разных стран на фоне пандемии коронавируса.

Отсрочка Игр представляет собой огромную логистическую проблему для организаторов и влечет за собой дополнительные расходы.