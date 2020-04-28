Адвокат Грищенків ніс макет "бомби" на суд, але його не пустили: охоронцям здався підозрілим

Охорона Печерського райсуду Києва заявила, що затримала на вході в суд адвоката подружжя АТОвців Інни і Владислава Грищенків з предметами, схожими на вибухівку, той пояснив, що ніс макет для демонстрації та слідчого експерименту.

Джерело: пресслужба судової влади, Facebook-сторінка адвоката Віталія Ковальчука

Дослівно: "27 квітня співробітники Служби судової охорони виявили в адвоката, який намагався пройти до Печерського районного суду міста Києва, предмети, схожі на вибухонебезпечні".

Деталі: Повідомляється, що у Ковальчука виявили металеву скриньку з предметами схожими на вибухонебезпечні.

У судовій владі пишуть, що скриньки був прикріплений запал ручної гранати УЗРГМ. За словами адвоката, він приніс ударний механізм з запобіжною чекою від учбового УЗРГМ (без самого запалу, який становить небезпеку).

Також у суді стверджують, що затримали адвоката і викликали до суду поліцейських та вибухотехніків.

Сам Ковальчук заявив, що правоохоронців викликали на його прохання. Він стверджує, що 14 квітня уже заходив із макетом у суд і тоді не було проблем, а в понеділок, коли він повідомив охоронцю, що несе відповідний "макет" для демонстрації у суд, його не пропустили, бо охоронцю пристрій здався "підозрілим".

За словами адвоката, йдеться про:

Металеву коробку (ідентичну до використаної в СВП)

3 неодимові магніти (аналогічні до використаних в СВП)

Ударний механізм з запобіжною чекою від учбового УЗРГМ (без самого запалу, який становить небезпеку).

Метою дій адвоката була демонстрація у суді. Ковальчук намагається у суді добитися офіційного призначення слідчого експерименту у справі Грищенків, яких підозрюють у замаху на бізнесмена Михайла Чекурака в Івано-Франківській області.

Замах нібито Грищенки здійснили за допомогою саморобного вибухового пристрою, який складався з металевої коробки, 3-х неодимових магнітів, 3300 гр. гексогену, 400 гр. тротилу, запала УЗРГМ та гайки.

Слідство вважає, що пристрій був прикріплений до днища автомобіля Чекурака, однак СВП чомусь відпав та не детонував.

Ковальчук стверджує, що ймовірну мотузку, яка мала привезти у дію пристрій, хтось міг обрізати, а дно автівки бізнесмена взагалі не має ознак тогоо, що там була встановлена металева коробка з вибухівкою, тому адвокат вимагає слідчого експерименту.

Захисник пише, що приніс пристрій, аби продемонструвати суду (слідчому судді) магнітні властивості "макета": "Відсутність значних зусиль для висмикування чеки за допомогою звичайної нитки, відсутність причин для розриву мотузки. Виключно штучна причина розриву мотузки на СВП".

Пояснення Ковальчука: "Такий "макет" мав би бути наданий для проведення слідчого експерименту, оскільки оригінал було знищено за вказівкою слідства.

У разі, якщо б захисту не вдалось добитись проведення такого експерименту, його б було проведено самостійно з відповідною відеофіксацією для подальшого використання в суді".

Голова служби судової охорони Валерій Бондар заявив, що поведінка адвоката абсолютно не припустима.

Бондар звернуся до ради адвокатів України, щоб там розглянути вчинок Ковальчука та дати йому професійну оцінку, а охоронців суду, які "проявили пильність", начальник ССО обіцяв заохотити.

Водночас, Ковальчук повідомив, що правоохоронці його не затримували, а вміст і сама коробка врешті також залишилася в адвоката, оскільки не несла загрози. Захисник заявив, що планує принести "макет" до суду знову.

Також адвокат готує звернення до органів адвокатського самоврядування та до правоохоронців через порушення його професійних прав. За словами Ковальчука, охоронці суду заблокували його у суді. Крім того, він заявив про "абсурдний факт використання фізичної сили" щодо нього про який і повідомить правоохоронців.

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