Адвокат Грищенко нес макет "бомбы" на суд, но его не пустили: охранникам показался подозрительным
Охрана Печерского райсуда Киева заявила, что задержала на входе в суд адвоката супругов АТОвцев Инны и Владислава Грищенко с предметами, похожими на взрывчатку, тот объяснил, что нес макет для демонстрации и следственного эксперимента.
Источник: пресс-служба судебной власти, Facebook-страница адвоката Виталия Ковальчука
Дословно: "27 апреля сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у адвоката, который пытался пройти в Печерский районный суд города Киева, предметы, похожие на взрывоопасные".
Детали: Сообщается, что у Ковальчука обнаружили металлический ящик с предметами похожими на взрывоопасные.
В судебной власти пишут, что к ящику был прикреплен запал ручной гранаты УЗРГМ. По словам адвоката, он принес ударный механизм с предохранительной чекой от учебного УЗРГМ (без самого запала, который представляет опасность).
Также в суде утверждают, что задержали адвоката и вызвали в суд полицейских и взрывотехников.
Сам Ковальчук заявил, что правоохранителей вызвали по его просьбе. Он утверждает, что 14 апреля уже заходил с макетом в суд и тогда у него не было проблем, а в понедельник, когда он сообщил охраннику, что несет соответствующий "макет" для демонстрации в суд, его не пропустили, потому охраннику устройство показалось "подозрительным".
По словам адвоката, речь идет о:
- Металлической коробке (идентичную используемой в СВУ)
- 3 неодимовые магниты (аналогичные использованных в СВУ)
- Ударный механизм с предохранительной чекой от учебного УЗРГМ (без самого запала, который представляет опасность).
Целью действий адвоката была демонстрация в суде. Ковальчук пытается в суде добиться официального назначения следственного эксперимента по делу Грищенко, подозреваемых в покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области.
Покушение якобы Грищенки осуществили с помощью самодельного взрывного устройства, состоящего из металлической коробки, 3-х неодимовых магнитов, 3300 гр. гексогена, 400 гр. тротила, запала УЗРГМ и гайки.
Следствие считает, что устройство было прикреплено к днищу автомобиля Чекурака, однако СВУ почему-то отпало и не детонировало.
Ковальчук утверждает, что вероятно веревку, которая должна была привезти в действие устройство, кто мог обрезать, а дно машины бизнесмена вообще не имеет признаков того, что там была установлена металлическая коробка со взрывчаткой, поэтому адвокат требует следственного эксперимента.
Защитник пишет, что принес устройство, чтобы продемонстрировать суду магнитные свойства "макета": "Отсутствие значительных усилий для выдергивания чеки с помощью обычной нити, отсутствие причин для разрыва веревки. Только искусственная причина разрыва веревки на СВУ".
Объяснение Ковальчука: "Такой "макет" должен быть предоставлен для проведения следственного эксперимента, поскольку оригинал был уничтожен по указанию следствия.
В случае, если бы защите не удалось добиться проведения такого эксперимента, его бы было проведено самостоятельно с соответствующей видеофиксацией для дальнейшего использования в суде".
Глава службы судебной охраны Валерий Бондарь заявил, что поведение адвоката абсолютно не допустимо.
Бондарь обратился в совет адвокатов Украины, чтобы там рассмотрели поступок Ковальчука и дали ему профессиональную оценку, а охранников суда, которые "проявили бдительность", начальник ССО обещал поощрить.
В то же время, Ковальчук сообщил, что правоохранители его не задерживали, а содержимое и сама коробка в конце концов также остались у адвоката, поскольку не несли угрозы. Защитник заявил, что планирует принести "макет" в суд снова.
Также адвокат готовит обращение в органы адвокатского самоуправления и в полицию из-за нарушения его профессиональных прав. По словам Ковальчука, охранники суда заблокировали его в суде. Кроме того, он заявил об "абсурдном факте использования физической силы", о котором сообщит правоохранителям.
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Предыстория:
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.