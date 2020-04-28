Охрана суда поймала адвоката Грищенко с "бомбой", тот говорит, что это муляж

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Вторник, 28 апреля 2020, 12:06

Адвоката супругов Инны и Владислава Грищенко на входе в Печерский суд задержали охранники суда, потому что он якобы пытался пронести туда взрывчатку, сам адвокат Виталий Ковальчук заявил, что устройство "макет" для эксперимента по делу.

Источник: пресс-служба судебной власти, Facebook-страница адвоката Виталия Ковальчука

Дословно: "27 апреля сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у адвоката, который пытался пройти в Печерский районный суд города Киева, предметы, похожие на взрывоопасные".

Детали: Сообщается, что у Ковальчука обнаружили металлический ящик с предметами похожими на взрывоопасные.

В судебной власти пишут, что к ящику был прикреплен запал ручной гранаты УЗРГМ. По словам адвоката, он принес ударный механизм с предохранительной чекой от учебного УЗРГМ (без самого запала, который представляет опасность).

Также в суде утверждают, что задержали адвоката и вызвали в суд полицейских и взрывотехников.

Сам Ковальчук заявил, что правоохранителей вызвали по его просьбе. Он утверждает, что 14 апреля уже заходил с макетом в суд и тогда у него не было проблем, а в понедельник, когда он сообщил охраннику, что несет соответствующий "макет" для демонстрации в суд, его не пропустили, потому охраннику устройство показалось "подозрительным".

 

По словам адвоката, речь идет о:

  • Металлической коробке (идентичную используемой в СВУ)
  • 3 неодимовые магниты (аналогичные использованных в СВУ)
  • Ударный механизм с предохранительной чекой от учебного УЗРГМ (без самого запала, который представляет опасность).

Целью действий адвоката была демонстрация в суде. Ковальчук пытается в суде добиться официального назначения следственного эксперимента по делу Грищенко, подозреваемых в покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области.

 

Покушение якобы Грищенки осуществили с помощью самодельного взрывного устройства, состоящего из металлической коробки, 3-х неодимовых магнитов, 3300 гр. гексогена, 400 гр. тротила, запала УЗРГМ и гайки.

Следствие считает, что устройство было прикреплено к днищу автомобиля Чекурака, однако СВУ почему-то отпало и не детонировало.

Ковальчук утверждает, что вероятно веревку, которая должна была привезти в действие устройство, кто мог обрезать, а дно машины бизнесмена вообще не имеет признаков того, что там была установлена ​​металлическая коробка со взрывчаткой, поэтому адвокат требует следственного эксперимента.

 

Защитник пишет, что принес устройство, чтобы продемонстрировать суду магнитные свойства "макета": "Отсутствие значительных усилий для выдергивания чеки с помощью обычной нити, отсутствие причин для разрыва веревки. Только искусственная причина разрыва веревки на СВУ".

Объяснение Ковальчука: "Такой "макет" должен быть предоставлен для проведения следственного эксперимента, поскольку оригинал был уничтожен по указанию следствия.

В случае, если бы защите не удалось добиться проведения такого эксперимента, его бы было проведено самостоятельно с соответствующей видеофиксацией для дальнейшего использования в суде".

Глава службы судебной охраны Валерий Бондарь заявил, что поведение адвоката абсолютно не допустимо.

Бондарь обратился в совет адвокатов Украины, чтобы там рассмотрели поступок Ковальчука и дали ему профессиональную оценку, а охранников суда, которые "проявили бдительность", начальник ССО обещал поощрить.

В то же время, Ковальчук сообщил, что правоохранители его не задерживали, а содержимое и сама коробка в конце концов также остались у адвоката, поскольку не несли угрозы. Защитник заявил, что планирует принести "макет" в суд снова.

Также адвокат готовит обращение в органы адвокатского самоуправления и в полицию из-за нарушения его профессиональных прав. По словам Ковальчука, охранники суда заблокировали его в суде. Кроме того, он заявил об "абсурдном факте использования физической силы", о котором сообщит правоохранителям.

 

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Предыстория: 

  • Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.

Украинская правда
Темы: суд


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