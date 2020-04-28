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Тищенко заявив, що в ресторані у нього "штаб", а гості "ходять голодними"

Вівторок, 28 квітня 2020, 12:05
Тищенко заявив, що в ресторані у нього штаб, а гості ходять голодними

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі".

Джерело: Тищенко в Instagram

Пряма мова: "Так, дійсно в ресторані "Велюр" іноді проходять особисті зустрічі. По складах читайте - "особисті зустрічі". Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько".

Деталі: Тищенко стверджує, що "строго дотримується карантинних заходів".

У "Велюрі" ж він нібито зустрічається зі своїми помічниками. "З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму ... перетворення міста Києва".

При цьому, за словами нардепа, йому "неймовірно соромно від того, що його рідкісні, поодинокі гості змушені виходити з ресторану ... голодними".

Що передувало: Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди.

За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".

Українська правда

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Теми: карантинСлуга народу
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