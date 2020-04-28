Тищенко заявил, что в ресторане у него "штаб", а гости "ходят голодными"

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Вторник, 28 апреля 2020, 12:05

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".

Источник: Тищенко в Instagram

Прямая речь: "Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко".

Детали: Тищенко утверждает, что "строго придерживается карантинных мероприятий".

В "Велюре" же он якобы встречается со своими помощниками. "С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева".

При этом, по словам нардепа, ему "невероятно стыдно от того, что его редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными".

Что предшествовало: Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

Украинская правда
Темы: карантин Слуга народа


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