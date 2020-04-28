Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тищенко заявил, что в ресторане у него "штаб", а гости "ходят голодными"

Вторник, 28 апреля 2020, 12:05
Тищенко заявил, что в ресторане у него штаб, а гости ходят голодными

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".

Источник: Тищенко в Instagram

Прямая речь: "Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко".

Детали: Тищенко утверждает, что "строго придерживается карантинных мероприятий".

В "Велюре" же он якобы встречается со своими помощниками. "С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева".

При этом, по словам нардепа, ему "невероятно стыдно от того, что его редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными".

Что предшествовало: Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: