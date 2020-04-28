Кличко розповів, як і коли Київ почне виходити з карантину

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу послаблення карантинних обмежень, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих COVID-19.

Джерело: брифінг міського голови 28 квітня

Пряма мова: "Одразу зазначу. Це - не зняття обмежень, а їх послаблення. Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності - до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину. Це потрібно розуміти. Тому всі підприємства та організації повинні суворо дотримуватися регламентів роботи. А всі кияни – елементарних правил безпеки.

Перший етап послаблень ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Тому я і говорю, що наступних два тижні будуть вирішальними".

Деталі: За словами Кличка, на першому етапі в Києві дозволять роботу: непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. Та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.

Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси – за попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки робочого місця після кожного клієнта.

Кав‘ярні і ресторани матимуть можливість працювати на виніс. Із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

Буде дозволена робота тимчасових споруд (ларьків) - із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

Працюватимуть невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші) – із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 квадратних метрів. Та не більше 1 клієнта на 10 квадтратних метрів.

Дозволять роботу адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів - з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.

Пряма мова: "У всіх установах та на підприємствах обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів. І обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення. Або це відповідальність надавача послуг. І він повинен забезпечити клієнта маскою".

Також відкриють для відвідування парки та сквери. Там, дозволять ходити групами не більше двох людей. Або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.

Будуть працювати автокінотеатри.

Кличко сподівається, що уряд цього тижня внесе ринки до переліку об’єктів, яким дозволять працювати.

Він підкреслив, що на першому етапі послаблень зачиненими залишаться школи та садки, дитячі та спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду.

Кличко підкреслив, що в публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

В столиці продовжує діяти норма про обов’язкове закриття на каратин установ та підприємств, на яких буде виявлений спалах захворювання на коронавірус. Наразі, за словами Кличка, в місті закриті на карантин три осередки спалаху вірусу – Києво-Печерська Лавра, Іонинський та Покровський Голосіївський монастирі.

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