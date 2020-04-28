Кличко рассказал, как и когда Киев начнет выходить из карантина
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который может начаться 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных COVID-19.
Источник: брифинг городского головы 28 апреля
Прямая речь: "Сразу отмечу. Это - не снятие ограничений, а их ослабление. Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости - ко второму этапу не перейдем. При ухудшении же ситуации - возвращаемся в карантин. Это нужно понимать. Поэтому все предприятия и организации должны строго соблюдать регламент работы. А все киевляне - элементарные правила безопасности.
Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими".
Детали: По словам Кличко, на первом этапе в Киеве разрешат работу: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.
Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.
Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты - по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента.
Кафе и рестораны будут иметь возможность работать на вынос. С требованием санитарной обработки помещения дважды в день.
Будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) - с запретом потребления пищи и напитков на месте.
Будут работать небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) - из соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадтратних метров.
Позволят работу адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов - с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.
Прямая речь: "Во всех учреждениях и на предприятиях обязательна термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение. Или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской".
Также откроют для посещения парки и скверы. Там, позволят ходить группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.
Будут работать автокинотеатры.
Кличко надеется, что правительство на этой неделе внесет рынки в перечень объектов, которым позволят работать.
Он подчеркнул, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся школы и сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха.
Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства.
Кличко подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.
В столице продолжает действовать норма об обязательном закрытии на каратин учреждений и предприятий, на которых будет обнаружен очаг заболевания коронавирусом. Сейчас, по словам Кличко, в городе закрыты на карантин три очаги возгорания вируса - Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыре.
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Что этому предшествовало:
- В воскресенье заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом, Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертого.